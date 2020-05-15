Вашингтон, , 10:42 — REGNUM США проявили гибкость в переговорах с Южной Кореей по вопросам разделения военных расходов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларка Купера.

Известно, что данное заявление представитель Госдепа сделал в ходе онлайн встречи с журналистами 14 мая.

Он отметил, что переговоры по данному вопросу продолжаются, а также добавил, что в настоящее время стороны пытаются достигнуть договорённостей, которые бы одобрили правительства двух стран, включая президентов Дональда Трампа и Мун Чжэ Ина.

Представитель США также подчеркнул, что укрепление альянса Сеула и Вашингтона является основой переговоров.

Напомним, что представители США и Южной Кореи провели семь переговоров по вопросам распределения военных расходов, однако так и не достигли компромисса.