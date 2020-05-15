Джакарта, , 10:38 — REGNUM Правительство Индонезии призывает Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подготовить дорожную карту в сфере рабочей силы, чтобы восстановить стабильность на рынке труда после эпидемии COVID-19, сообщает Antara.

«Мы надеемся, что после эпидемии COVID-19 у АСЕАН будет специальная дорожная карта занятости для восстановления стабильности рынка труда на национальном и региональном уровнях», — заявила министр рабочей силы Индонезии Ида Фаузия в ходе видео-конференции министров труда стран АСЕАН.

Министр рабочей силы Индонезии также призвала АСЕАН разработать руководящие принципы по охране труда и технике безопасности по предотвращению распространения COVID-19 и других инфекционных заболеваний на рабочем месте в соответствии с протоколом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Индонезия выразила готовность принять 26-й саммит министров труда стран АСЕАН в конце октября — начале ноября 2020 года в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол ЕС при АСЕАН Игорь Дрисманс заявил, что исследования являются основным направлением сотрудничества между двумя региональными блоками.

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