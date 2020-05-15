Ростов-на-Дону, , 10:33 — REGNUM Подследственный начальник ГУФСИН России по Ростовской области Муслим Даххаев уволен с должности. Соответствующий указ 13 мая подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает ряд интернет-изданий.

ИА REGNUM напоминает, что Даххаев руководил ведомством с лета 2018 года. Однако в ноябре 2019 года его задержали по подозрению в разглашении информации, представляющей государственную тайну. Силовик был арестован.

В настоящее время временно исполняет обязанности руководителя ГУФСИН РФ по Ростовской области Константин Сенокосов.

Читайте ранее в этом сюжете: Стали известны условия содержания главы ростовского ФСИН в СИЗО