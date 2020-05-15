Москва, , 10:30 — REGNUM Совет Безопасности ООН должен обсудить на заседании 18 мая ситуацию с попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу, такая просьба направлена российской стороной. Об этом сообщает 15 мая РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе.

По словам источника, Россия запросила заседание во второй половине дня по теме угрозы миру и безопасности. Он пока не подтвердил, что такое заседание включено в график.

Второй источник подтвердил, что от России исходила просьба о заседании по Венесуэле.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль заявил о предотвращении морского вторжения в страну. Со стороны штата Ла-Гуайра пытались проникнуть быстроходные катера с колумбийскими боевиками. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал целью вторжения его убийство. Он сообщил также, что среди задержанных участников атаки есть двое американских граждан.

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