Киев, , 10:35 — REGNUM Указ президента Украины Владимира Зеленского о запрете российских социальных сетей является правильным, сообщил бывший президент Украины Пётр Порошенко 15 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Он выразил недоумение, почему офис президента тянул с принятием этого решения до последнего дня.

Порошенко также поблагодарил депутатов Верховной рады за поддержку решения и «принципиальную политическую позицию».

«Запрет социальных сетей «страны-агрессора» за три года доказала свою эффективность. По данным Интернет-ассоциации Украины, доля украинских интернет-пользователей, которые ежедневно посещают «Вконтакте», упала с 54% до 10%. За тот же период ежедневная доля украинских посетителей «Одноклассников» снизилась с 35% до 10%», — рассказал политик.

По мнению Порошенко, запрет социальных сетей лишает Россию инструмента «гибридной войны» против Украины и мешает работе российских спецслужб.

Сообщение Порошенко прокомментировал популярный украинский блогер Анатолий Шарий:

«Зеленский доволен, что им доволен тот, на обещании посадить кого он стал президентом?» — задаётся вопросом блогер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Михаил Погребинский заявил, что запретом российских соцсетей президент Украины Зеленский не добился ничего, кроме раздражения собственного электората.

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Напомним, официальная украинская пропаганда объясняет гражданскую войну в Донбассе не последствиями вооружённого государственного переворота 2014 года, а некой «российской агрессией». По этой причине Россию часто называют «страной-агрессором», хотя в действительности РФ выступает одним из гарантов урегулирования войны в Донбассе и не является участницей конфликта.