Киев, 15 мая 2020, 10:35 — REGNUM Указ президента Украины Владимира Зеленского о запрете российских социальных сетей является правильным, сообщил бывший президент Украины Пётр Порошенко 15 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
Он выразил недоумение, почему офис президента тянул с принятием этого решения до последнего дня.
Порошенко также поблагодарил депутатов Верховной рады за поддержку решения и «принципиальную политическую позицию».
По мнению Порошенко, запрет социальных сетей лишает Россию инструмента «гибридной войны» против Украины и мешает работе российских спецслужб.
Сообщение Порошенко прокомментировал популярный украинский блогер Анатолий Шарий:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Михаил Погребинский заявил, что запретом российских соцсетей президент Украины Зеленский не добился ничего, кроме раздражения собственного электората.
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Напомним, официальная украинская пропаганда объясняет гражданскую войну в Донбассе не последствиями вооружённого государственного переворота 2014 года, а некой «российской агрессией». По этой причине Россию часто называют «страной-агрессором», хотя в действительности РФ выступает одним из гарантов урегулирования войны в Донбассе и не является участницей конфликта.