Москва, , 10:28 — REGNUM Депутат Государственной думы РФ, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков прокомментировал проект объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа, а также вопросы защиты прав на традиционный образ жизни коренного этноса НАО и ЯНАО.

«Вопрос по объединению будет решаться на референдуме. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и ее региональное отделение «Ясавэй» будут следить за тем, чтобы мнение аборигенного и коренного населения округа было услышано, — подчеркнул Ледков. — Буквально в феврале мы приезжали в НАО и встречались с людьми, их проблемы нам известны».

По словам парламентария, в ходе изменения административно-территориального деления регионов должны быть защищены интересы их жителей. «Экономические мотивы не должны полностью затмевать остальные аспекты развития территории, — отметил он. — Должен соблюдаться баланс учета и защиты интересов коренных народов, например, как это делается на Ямале». Ледков также напомнил, что эксперты признали передовым опыт Ямала. «Например, именно систему ЕИС Ямал взяли за основу при формировании федерального реестра коренных, здесь же мы видим наиболее успешные практики развития оленеводческих хозяйств, развитие кочевого образования, сохранения языка», — заявил депутат.

«Культура коренных народов возведена в объединяющий фактор и неотъемлемую часть всего населения Ямала. Постоянную, как полярная ночь или полярный день. Ненцы были и всегда будут на Ямале и в России. Поэтому, принимая административные решения, важно учитывать уникальность каждого региона», — резюмировал президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.