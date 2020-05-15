Санкт-Петербург, , 10:29 — REGNUM Минимальное пособие тем, кто лишился работы до 1 марта 2020 года, следует поднять с 1,5 тыс. до 6 тыс. рублей. С таким предложением выступил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщили в Смольном. Это и другие предложения Северной столицы по мерам поддержки экономики в связи с коронавирусной пандемией направят в правительство РФ в ближайшие дни.

«Порядка половины получателей пособия по безработице имеют выплаты в минимальном размере — 1500 рублей, поскольку долго не работали и не имеют права на большое пособие. В сложившихся условиях предлагаем повысить минимальный размер пособия по безработице до 6000 рублей для всех, кто лишился работы до 1 марта», — заявил Беглов на заседании координационного штаба по борьбе с коронавирусом в СЗФО.

Он также предложил установить в мае-июне выплаты в размере 6 тыс. рублей индивидуальным предпринимателям из пострадавших отраслей. Несовершеннолетним детям таких индивидуальных предпринимателей предлагается установить выплаты в размере 3 тыс. рублей.

Инициативы губернатора коснулись и сферы самозанятых, насчитывающих на сегодняшний день в Петербурге более 9 тыс. человек.

«В настоящее время самозанятые, уплачивающие налог на профессиональный доход, не признаются плательщиками страховых взносов. Они не получают выплат по временной нетрудоспособности. Мы предлагаем ввести для них оплачиваемые отпуска по болезни с выплатой пособия по временной нетрудоспособности не менее МРОТ, то есть 12 130 рублей», — сообщил Беглов.

Он также предложил распространить на более широкий круг предприятий «кредитные каникулы» на полгода, которыми сегодня может воспользоваться только малый и средний бизнес, увеличить бюджетные ассигнования на программы поддержки экспорта и субсидировать предприятия на приобретение оборудования промышленной медицины.

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