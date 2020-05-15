Новосибирск, , 10:24 — REGNUM Здравоохранение Новосибирской области функционирует в штатном режиме, имеются мощности и ресурсы для обеспечения помощи как для заразившихся коронавирусом, так и по другим профилям. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

«Мы готовы к развитию ситуации по разным сценариям, поэтому никаких принципиальных изменений в подходах к реализации мер по предотвращению распространения инфекции, оказания медицинской помощи не предпринимается», — прокомментировал губернатор региона Андрей Травников.

Сейчас в регионе подлежат госпитализации все заражённые коронавирусом, в том числе те, у которых нет симптомов заболевания. Продолжается работа по выявлению рисков заражения среди граждан, у которых есть симптомы пневмонии и ОРВИ.