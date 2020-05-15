Пермь, , 10:22 — REGNUM Первый заместитель министра строительства Пермского края Константин Захаров подал в отставку, сообщает пресс-служба ведомства.

Чиновник написал заявление с формулировкой «по собственному желанию». Свои должностные полномочия он продолжит исполнять по 18 мая.

Комментируя свою отставку, Константин Захаров подчеркнул, что самостоятельно принял решение об увольнении. «Считаю, что выполнил задачи, которые передо мной ставились», — сказал он.

Напомним, в апреле с должности заместителя председателя правительства — министра строительства уволился Михаил Сюткин.

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