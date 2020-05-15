15 мая 2020 | Время чтения 6 мин

Благодаря бурному прошлому Саакашвили на Украине Зеленский может лучше понять бывшего президента Грузии, прежде всего то, что Саакашвили не позволит использовать себя в качестве фасада для прикрытия отсутствия реформ. Напротив, решение Зеленского подчеркивает его стремление к реальным переменам на Украине. Назначив Саакашвили, Зеленский воспользуется критически важным моментом для продвижения своего более чем смелого курса реформ. Пора для этого на Украине пришла уже давно.

Александр Белов, , 10:58 — REGNUM Когда президент Украины Владимир Зеленский назначил губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по реформам, разного рода эксперты стали говорить, что нечто подобное уже было. Безусловно, это уже не первый заход на Украину Саакашвили. Тем не менее есть все основания полагать, что в этот раз его ждёт больший успех, пишет Кристина Пушо в статье, опубликованной 14 мая в The National Interest.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

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Пушо, которая выступала в качестве советника ряда восточноевропейских политиков, в том числе и Саакашвили, отмечает «безосновательность» утверждений Мелинды Хэринг. Она в каком-то отношении, без сомнений, права. Первый опыт пребывания Саакашвили в украинской политике закончился разочарованием. В 2015 году тогдашний президент страны Пётр Порошенко назначил его губернатором Одесской области — за его успехи на посту президента Грузии. Тогда шаг Порошенко оказался скорее пиар-ходом, нежели искренним стремлением изменить что-либо в стране.

В Одессе Саакашвили представил амбициозный план по сокращению излишнего государственного вмешательства в бизнес, сдерживанию бюрократии и устранению коррупции, которая на протяжении долгого времени не давала крупнейшему на Украине порту раскрыть его экономический потенциал. Бросив вызов сложившемуся статус-кво, Саакашвили спровоцировал гнев могущественных заинтересованных групп — местных властей, которые существовали благодаря коррумпированной системе. Столкнувшись с тяжёлой реальностью отсутствия поддержки со стороны Киева, Саакашвили ушел в отставку и перешёл в оппозицию.

Михаил Саакашвили дает интервью

Из-за своей популярности Саакашвили стал угрозой для Порошенко, который не проводил реформ и стремительно терял позиции. Вскоре бывший президент Украины лишил Саакашвили гражданства и вынудил его покинуть страну. В 2019 году, после оглушительной победы над Порошенко на президентских выборах, Владимир Зеленский вернул бывшему губернатору Одесской области его украинский паспорт. После такого шага нового главы Украины, выбранного для совершения того, чего не смог сделать Порошенко, многие стали задаваться вопросом, не предложит ли Зеленский Саакашвили место в своём правительстве. Тем не менее в течение первого года правления бывшего комедийного актера такого предложения не поступило.

Так почему же оно было сделано сейчас? По словам автора, тому есть два объяснения. Во-первых, в условиях пандемии коронавируса Украине — как и остальному миру — угрожает чудовищных масштабов экономический кризис. По некоторым оценкам, в этом году ВВП страны может сократиться на 7,7%, уже превзошел взрывной рост безработицы. Для преодоления этой непростой ситуации нужны решительные и смелый действия, а даже наиболее более жёсткие критики Саакашвили не могут не признать, что ему в решительности и смелости отказать нельзя.

В кризисе Саакашвили видит возможность для Украины: Международный валютный фонд (МВФ) дал понять, что готов увеличить поддержку восстановления экономики страны. Тем не менее благоприятное соглашение с МВФ, предполагающее выделение миллиардов долларов США государственных и частных инвестиций, может быть заключено только тогда, когда Украина добьется реального прогресса в плане реформ.

И здесь в дело вступает Саакашвили. Зеленский видит для него как человека, получившего образование в США, ведущую роль в переговорах с международными кредиторами Украины. Несложно понять, почему: во время правления Саакашвили иностранные инвестиции в Грузию выросли как на дрожжах, в результате чего ВВП страны увеличился в четыре раза. Такая трансформация Грузии стала возможной «благодаря конструктивному сотрудничеству с международными финансовыми институтами».

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

Украина отчаянно нуждается в таком же чуде. Саакашвили уже призывал МВФ удвоить объем помощи Украине в этом году. Он сможет убедить финансовое учреждение в том, что Киев нуждается в более обширной поддержке для восстановления своей экономики, пострадавшей от пандемии. Международные инвесторы благоприятно восприняли назначение Саакашвили. В частности, в Торговой палате США на Украине выразили надежду на то, что Саакашвили сможет «встряхнуть ситуацию» и «подстегнуть экономический рост». Иными словами, заявление Хэринг о том, что Зеленский переоценил репутацию Саакашвили на Западе, оказывается необоснованным.

Во-вторых, назначив Саакашвили, Зеленский добивается большей поддержки от своих избирателей. По сути, победа Зеленского стала актом непринятия украинского истеблишмента. Граждане Украины были настолько сыты по горло политическим классом, что в прошлом году 73% из них проголосовали за актера, чей опыт в политике ограничивался игрой роли президента в сатирическом сериале. У Саакашвили есть опыт. А благодаря его абсолютной нетерпимости к коррупции он привлекателен для тех, кто настроен против истеблишмента. Он часто появляется в украинских и международных СМИ с поддержкой действующего главы Украины. Недавний опрос общественного мнения компании Ipsos был направлен на то, чтобы узнать у избирателей, кого они считают наиболее эффективным премьером. Возглавил список Саакашвили.

Если судить по его противникам, Саакашвили в целом заслуживает самой высокой оценки. Его назначение вызвало гнев «наиболее регрессивных сил» региона. Российское телевидение не тратило времени, нападая на Зелинского за то, что он пригласил в свое правительство военного преступника. На Украине «прокремлевский» Оппозиционный блок пообещал не допустить назначения Саакашвили. Тем не менее наиболее истеричная реакция последовала из родной для Саакашвили Грузии, в которой сейчас правит Бидзина Иванишвили — «олигарх, который сколотил состояние в России». В ответ на решение Зеленского официальный Тбилиси пригрозил отозвать своего посла из Киева.

Бидзина Григорьевич Иванишвили 41.ge

Короче говоря, выбор Зеленского имеет смысл, тогда как статья Хэринг — нет. В своей оценке того, что Саакашвили неизбежно станет и противником Зеленского, как это было в случае с Порошенко, она не учитывает ключевые различия между Зеленским и его предшественником. Порошенко был прежде всего олигархом и уже потом президентом. В конечном счёте ему не хватило политической воли для информации системы, которая играла на руку его обогащению.

Благодаря бурному прошлому Саакашвили на Украине Зеленский может лучше понять бывшего президента Грузии, прежде всего то, что Саакашвили не позволит использовать себя в качестве фасада для прикрытия отсутствия реформ. Напротив, решение Зеленского подчеркивает его стремление к реальным переменам на Украине. Назначив Саакашвили, Зеленский воспользуется критически важным моментом для продвижения своего более чем смелого курса реформ. Пора для этого на Украине пришла уже давно.