Новосибирск, , 09:53 — REGNUM В Новосибирской области продолжают действовать меры, принятые для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщает региональное правительство.

«На территории Новосибирской области ситуация с распространением коронавирусной инфекции находится под контролем. Мы видим рост числа выявленных инфицированных жителей — это результат нашей целенаправленной работы по эпидемиологическим расследованиям и предотвращению возникновения крупных очагов (в основном — в трудовых коллективах), это результат целевого тестирования групп риска, — прокомментировал губернатор региона Андрей Травников. — При этом мы наблюдаем умеренный рост числа заболевших COVID-19. Ситуация с количеством заболевших пневмонией и ОРВИ стабильная».

В регионе продлён режим самоизоляции граждан, но уже разрешены занятия спортом, прогулки в количестве двух человек или в составе семьи, проживающих по одному адресу. Обязательный масочный режим при посещении объектов торговли, общественных мест и транспортных средств, объектов общественного транспорта сохранён.