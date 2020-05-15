Сана, , 09:47 — REGNUM Специальный посланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс отметил прогресс в урегулировании внутреннего конфликта в стране. Об этом 14 мая он сообщил во время заседания СБ ООН.

«Мы наблюдаем значительный прогресс в переговорах, в частности в вопросе об общенациональном режиме прекращения огня», — отметил Гриффитс.

Однако режим прекращения огня, отметил дипломат, является лишь малой частью в плане по урегулированию конфликта в Йемене. Стороны по-прежнему не могут достигнуть консенсуса по экономическим и гуманитарным вопросам.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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