Киев, , 09:36 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский создал элемент раздражения своего электората, «запретив» российские социальные сети, заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский 14 мая в эфире телеканала NewsOne.

Политолог отметил, что Верховная рада Украины не имеет никакого отношения к запрету социальных сетей, и её решение было шагом по перекладыванию ответственности с президента на парламент.

«Это такая демонстрация слабости… это [запрет социальных сетей] естественно для такой закрытой страны, как Северная Корея, но совершенно противоестественно для такой открытой страны… как Украина», — прокомментировал эксперт.

Погребинский добавил, что на Украине даже малые дети знают, как обходятся блокировки российских социальных сетей.

«Вы делаете дополнительный элемент раздражения у своего собственного электората, но, я думаю, президенту Зеленскому «не грозит» уже ничего с электоратом. Ему бы первый [срок] дослужить, а второго у него точно не будет, у меня сомнений никаких нет», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский подписал указ о продлении запрета российских социальных сетей, сервисов и программных продуктов. Данный запрет был введён экс-президентом Петром Порошенко три года назад. В ходе избирательной кампании Зеленский критиковал эту инициативу и говорил, что она бессмысленная.

Читайте также: Зеленский продлил запрет на российские социальные сети на Украине