Киев, 15 мая 2020, 09:36 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский создал элемент раздражения своего электората, «запретив» российские социальные сети, заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский 14 мая в эфире телеканала NewsOne.
Политолог отметил, что Верховная рада Украины не имеет никакого отношения к запрету социальных сетей, и её решение было шагом по перекладыванию ответственности с президента на парламент.
Погребинский добавил, что на Украине даже малые дети знают, как обходятся блокировки российских социальных сетей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский подписал указ о продлении запрета российских социальных сетей, сервисов и программных продуктов. Данный запрет был введён экс-президентом Петром Порошенко три года назад. В ходе избирательной кампании Зеленский критиковал эту инициативу и говорил, что она бессмысленная.
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