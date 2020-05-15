Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Бывшего президента США Барака Обаму стоит вызвать в Конгресс для дачи показаний «о самом крупном политическом преступлении» в истории государства. Об этом действующий глава Соединённых Штатов Дональд Трамп написал в своём микроблоге в Twitter.

По словам Трампа, Обаму он первым подверг бы допросу, если бы был сенатором или конгрессменом. Экс-президент знал обо всём, что касается крупнейшего скандала в истории США, добавил он.

«Сделайте это, (сенатор) Линдси Грэм, просто сделайте это», — призвал Трамп одного из своих сторонников в сенате.

Американский лидер не уточнил, какой скандал он имеет в виду. Ранее он назвал «преступление» Обамы всем очевидным. Вместе с тем Трамп не раз заявлял, что администрация Обамы фактически начала расследование о его якобы существовавшем «сговоре» с Россией.

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