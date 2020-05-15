Пятигорск, Ставропольский край, , 09:36 — REGNUM Конкурсная комиссия рассмотрела восемь заявок претендентов на вакантную должность главы Пятигорска. По итогам двух этапов конкурса отобраны три кандидата, сообщили ИА REGNUM 15 мая в пресс-службе администрации города.

Комиссия рекомендовала на рассмотрение думы Пятигорска кандидатуры врио главы города Дмитрия Ворошилова, заместителя мэра Дениса Бельчикова и финансового директора ООО «ЮФО-Оптторг» Олега Шпунта. Заседание думы Пятигорска, на котором будет избран глава города, состоится на следующей неделе (18−24 мая).

Напомним, предыдущий мэр Пятигорска Андрей Скрипник, избранный в ноябре 2017 года, сложил с себя полномочия в середине апреля текущего года на фоне сложной эпидемиологической ситуации в городе по коронавирусу. Исполняющим обязанности главы был назначен представитель губернатора Ставрополья на Кавминводах Лев Травнев, который ранее уже возглавлял Пятигорск с 2006 по 2017 год.

Однако спустя неделю Травнев оставил пост, как сообщили в пресс-службе главы региона, в связи с ухудшением состояния здоровья. Руководство городом было временно возложено на замминистра дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Дмитрия Ворошилова. Еще через несколько дней Травнев был арестован по подозрению в превышении должностных полномочий.

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