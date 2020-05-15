Париж, , 09:15 — REGNUM Глава французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выразила свое негодование в отношении заявления фармацевтической компании Sanofi о вакцине против COVID-19, сообщает Le Figaro.

Марин Ле Пен призвала к «экономическому патриотизму», заявив, что Sanofi «больше не является французской компанией» с точки зрения ее пакета акций. На самом деле акционерами группы являются более 60% иностранных инвесторов.

Напомним, в четверг, 14 мая, французский политический класс единодушно осудил заявление генерального директора фармацевтической группы Sanofi Пола Хадсона, который сказал, что первыми вакцину против COVID-19 получат Соединенные Штаты, потому что американские власти вложили средства в её разработку.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения ФранцииОливье Веранзаявил, что жители страны получат вакцину против COVID-19, если её создадут.

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