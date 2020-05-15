Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Лицензию, которая позволяет американским компаниям поставлять китайской компании Huawei, работающей в телекоммуникационной сфере, поставлять последней не затрагивающую национальную безопасность продукцию, намерено продлить торговое ведомство США. Об этом 15 мая сообщил источник в ведомстве, его слова приводит ТАСС.

«Мы собираемся продлить лицензию», — заявил источник в ответ на вопрос будет ли продлеваться данная лицензия, срок которой истекает 15 мая.

Также он указал, что публичное заявление об этом последует позже, при этом он не уточнил, на какой срок будет продлена данная лицензия, так как прошлая действовала 45 дней.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 13 мая президент США Дональд Трамп принял решение продлить действие режима чрезвычайного положения, введенного год назад для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз.