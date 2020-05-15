Париж, , 08:25 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что жители страны получат вакцину против COVID-19, если её создадут, сообщает Le Parisien.

Министр позвонил директору фармацевтической группы Sanofi во Франции, который подтвердил ему, что «все группы населения получат вакцину».

«Когда я прочитал это, я взял свой телефон, было уже поздно, должно быть 11 часов вечера, и я позвонил генеральному директору Sanofi во Франции для объяснений. Он сказал мне, что это не отражало его политику, и что все группы населения получат пользу от вакцины», — заявил Оливье Веран.

По словам министра здравоохранения Франции, «сегодня вопрос стоит не в том, кто получит вакцину первым, а в том, кто первым её создаст».

«Я могу гарантировать вам, что, как только у нас появится вакцина, мы сделаем все необходимое для французов, европейцев, чтобы вся планета могла извлечь пользу от вакцины», — добавил министр.

Напомним, подобная реакция вызвана заявлением генерального директора группы Пола Хадсона, который сказал, что первыми вакцину против COVID-19 получат Соединенные Штаты, потому что американские власти вложили средства в её разработку.

Заявление вызвало критику как во Франции, так и в Евросоюзе.

«Вакцина должна быть общественным благом, и ее доступ должен быть справедливым и универсальным», — заявил представитель Европейской комиссии по вопросам здравоохранения Стефан де Керсмекер.

Для премьер-министра Франции Эдуара Филиппа «равный доступ к вакцине для всех не подлежит обсуждению».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон собирается встретится с лидерами фармацевтической группы Sanofi в начале следующей недели, чтобы обсудить этот вопрос.

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