Киев, 15 мая 2020, 08:24 — REGNUM Украина не намерена закреплять в конституции отдельный статус Донбасса, заявили представители Украины на переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ), сообщил 14 мая официальный сайт президента Украины.
Представители украинской стороны вновь заявили, что выборы в Донбассе могут состояться только после возврата контроля над границей Донбасса и России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что украинская сторона в очередной раз сорвала переговоры, отказавшись принять заявление о прекращении огня в Донбассе.
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