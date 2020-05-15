Киев, , 08:24 — REGNUM Украина не намерена закреплять в конституции отдельный статус Донбасса, заявили представители Украины на переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ), сообщил 14 мая официальный сайт президента Украины.

«Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в конституции Украины», — сказано в сообщении.

Представители украинской стороны вновь заявили, что выборы в Донбассе могут состояться только после возврата контроля над границей Донбасса и России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что украинская сторона в очередной раз сорвала переговоры, отказавшись принять заявление о прекращении огня в Донбассе.

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