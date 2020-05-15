Прага, , 08:18 — REGNUM Вернуть статую советского маршала Ивана Конева на прежнее место призвало руководство Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ), заявил 15 мая первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип в интервью газете «Красная звезда».

«Руководство КПЧМ призвало правительство незамедлительно исправить ситуацию и вернуть статую маршала Конева на прежнее место», — сказал он.

Он напомнил, что Конев после взятия Берлина в 1945 году обеспечил молниеносное наступление своих войск, предотвратив тем самым бойню, угрожавшую Пражскому восстанию, освободил Прагу и её окрестности от нацистов.

Филип назвал снос памятника в Праге варварским, наглым и аморальным поступком, совершённым с позволения некоторых «фашиствующих политиков», которые находятся под влиянием США и ЕС и «намерены нарушить хорошие взаимоотношения двух славянских народов».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 3 апреля власти Праги демонтировали памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который был установлен на площади Интербригады. В России по факту сноса памятника следственные органы возбудили уголовное дело о публичном осквернении символов воинской славы.

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