Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Администрация США готовит исполнительный указ, требующий производства жизненно важных лекарственных средств на территории страны, сообщает 14 мая со ссылкой на источники CNBC.

По словам одного из них, указ может быть подписан уже 15 мая и вступить в силу в течение 90 дней. Кроме того, в администрации планируют обеспечить производство и других стратегических товаров и материалов внутри страны.

Напомним, в результате распространения пандемии коронавируса были нарушены поставки многих лекарств и медицинских товаров. В частности, в наиболее пострадавших странах наблюдался острый дефицит медицинских масок и аппаратов ИВЛ.