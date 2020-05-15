Стокгольм, , 07:37 — REGNUM Юная экоактивистка Грета Тунберг из Швеции намерена передать в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) собранные для неё $100 тыс. и самоизолироваться в связи с угрозой коронавируса. Видеообращение с её заявлениями 14 мая было передано телекомпанией CNN.

«У нас ещё не взяли анализы, так как у нас не тестируют, если вам не нужна медицинская помощь. Конечно, я не знаю, есть ли он у меня. Но я все равно изолировалась, потому что так поступать правильно», — сказала Грета о своих опасениях в связи с коронавирусом.

Грета также заявила, что собранные для нее $100 тыс. она передаёт на нужды Детского фонда ООН, поскольку необходимо «поддержать ЮНИСЕФ во время пандемии COVID-19». По её мнению, во время кризиса всегда страдают дети как самые уязвимые.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Европарламент разрешил Грете Тунберг выступить на заседании с речью о новом Законе о климате, несмотря на запрет на посещения парламента, введённый из-за эпидемии коронавируса.

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