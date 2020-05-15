Москва, , 07:08 — REGNUM Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев либо был заговорщиком, либо был вселенских масштабов глупцом, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Почему сейчас Горбачева обвиняют в заговоре каком-то. Потому что, если это не вселенский заговор, то это невероятная глупость, потому что просчитать развитие событие было несложно. Для этого не надо было быть генеральным секретарем партии, главнокомандующим… Вот руководство НАТО просчитало эти события. А руководство Варшавского договора, в первую очередь Советского Союза, не просчитало. Вот и все», — заявил Михеев.

Он также отметил, что по реальным результатам судят о реально эффективности или неэффективности властей и принимаемых ими решениях. Но ключевое здесь, каковы были реальные намерения. Горбачев же, по его словам, руководствовался своим тщеславием и желанием понравиться всему миру.

«Горбачев был советским глобалистом. Он хотел понравиться всему миру. Он мечтал о глобалистских вещах, и в этом была одна из его главных ошибок. На этой дорожке его точно перегнали бы, о додуматься об этом у него не хватило ума», — подвел итог Михеев.