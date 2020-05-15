Мадрид, , 06:59 — REGNUM Стихийная акция протеста против правительства Испании была проведена жителями Мадрида в элитном столичном районе Саламанке, 14 мая сообщает издание El Mundo.

В мероприятии участвовало несколько десятков человек. Они скандировали антивластные лозунги и требовали свободы, стуча по кастрюлям. Часть протестующих в ходе акции нарушала правило социальной дистанции, действующее в стране из-за распространения коронавируса нового типа.

Напомним, жители района Саламанке уже несколько дней подряд проводят спонтанные акции протеста.

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