Москва, , 06:53 — REGNUM Демонтаж Варшавского договора был инициирован сверху элитой самого социалистического блока и СССР, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Рассказы о том, что демонтажа социалистического блока и распада Советского Союза хотели народы Варшавского договора и СССР — это лапша на уши наивным людям, отмечает политолог. Чтобы понять это, достаточно провести мысленный эксперимент и спросить себя честно, хотели ли этого народа в 1985 году.

«Если бы даже спросили у народов стран Варшавского договора, хотели ли они, чтобы все это рухнуло им на голову, и там большинство высказалось против этого. Я еще дальше пойду, если бы в блоке НАТО, вы что думаете, если там взять и провести всенародный референдум, все страны там захотят остаться в НАТО? Я думаю, далеко не все. Поэтому, разговоры про то, что народ так хотел, а Горбачев ничего не мог, эти вещи запускаются сверху», — заявил Михеев.

Поэтому, распад СССР и социалистического блока как процессы были разработаны, продуманы и запущены сверху. И сверху же подогревались, оказывая мощное давление на низы, дабы они приняли новую парадигму, считает Михеев.