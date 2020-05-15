Москва, 15 мая 2020, 06:53 — REGNUM Демонтаж Варшавского договора был инициирован сверху элитой самого социалистического блока и СССР, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Рассказы о том, что демонтажа социалистического блока и распада Советского Союза хотели народы Варшавского договора и СССР — это лапша на уши наивным людям, отмечает политолог. Чтобы понять это, достаточно провести мысленный эксперимент и спросить себя честно, хотели ли этого народа в 1985 году.
Поэтому, распад СССР и социалистического блока как процессы были разработаны, продуманы и запущены сверху. И сверху же подогревались, оказывая мощное давление на низы, дабы они приняли новую парадигму, считает Михеев.