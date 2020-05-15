Москва, , 06:45 — REGNUM В элите России есть огромное количество «сектантов», которые верят в то, что Запад несет нам добро, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Утопизм сознания очень свойственен огромному количеству людей в нашей элите исторической и в современной тоже. Потому что у нас есть огромное количество фактов того, как против нас, современной России, работают на уничтожение западные институты, но у нас огромное количество людей, тысячи просто, которые убеждены, что западные институты несут нам добро, а мы во всем виноваты», — заявил Михеев.

По его словам, есть огромное число людей с сектантским элитным мышлением, которые до сих пор продолжают пребывать в иллюзиях всеблагости Запада, и, возможно, именно таким был первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, который уничтожил страну во имя этой дружбы с Западом.