Москва, 15 мая 2020, 06:45 — REGNUM В элите России есть огромное количество «сектантов», которые верят в то, что Запад несет нам добро, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, есть огромное число людей с сектантским элитным мышлением, которые до сих пор продолжают пребывать в иллюзиях всеблагости Запада, и, возможно, именно таким был первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, который уничтожил страну во имя этой дружбы с Западом.