Киев, , 06:44 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павлел Климкин высказал опасения в связи с визитом заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака в Германию. «Происходит через нашу голову», — написал он 14 мая на своей странице в Facebook.

«Может быть, это сигнал Украине держаться за нормандский формат и «не восхищаться» двусторонними контактами», — предположил экс-министр.

Он добавил, что его «очень беспокоит» поездка Козака в связи с тем, что прямой контакт указывает на необходимость сторон «обсуждать конфиденциальные темы». К таковым он отнёс ситуацию в Донбассе, санкции Германии против России и строительство «Северного потока — 2».

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