Вашингтон, , 06:46 — REGNUM США намереваются производить некоторые лекарства только на своей территории. О подготовке президентского указа о поставке товаров, затрагивающих национальную безопасность страны, 14 мая сообщает телеканал CNBC.

По данным источников телеканала, президент США Дональд Трамп может подписать данный указ уже 15 мая. В перечень товаров, поставка которых затрагивает национальную безопасность страны, документ предположительно включает оборудование военного назначения, полупроводниковые компоненты и лекарственные средства.

Напомним, в настоящее время за пределами территории США производится около 72% продаваемой в стране фармацевтической продукции. В Вашингтоне такое положение считают недопустимым, приводящим к зависимости от других стран в случае возникновения чрезвычайной ситуации, подобной пандемии нового коронавируса.

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