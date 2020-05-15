Бердск, Новосибирская область, , 06:20 — REGNUM В администрации Бердска усилены меры по противодействию распространению коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В администрации города Бердска усилен пропускной режим для лиц, не являющихся сотрудниками администрации. Специалисты администрации находятся на своих рабочих местах, в полном объёме выполняют должностные обязанности, — отметили в мэрии. — Исключение составляют работники, которые вошли в круг контактных лиц с заболевшим сотрудником, у которого диагностирован положительный тест на COVID-19. Все они находятся в режиме изоляции. Состояние у всех удовлетворительное».

Уточняется, что глава города Евгений Шестернин также находится на рабочем месте, результат его обследования — отрицательный.

В горадминистрации Бердска отменены все совещания, комиссии переведены в режим видео-конференц-связи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным СМИ, два чиновника высшего ранга из администрации Бердска заразились коронавирусной инфекцией.

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