Москва, , 05:49 — REGNUM Российскую и американскую системы здравоохранения на примере подходов к лечению коронавирусной инфекции сравнила главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, выступая 15 мая в эфире телеканала «Россия 1».

Она привела пример, в котором американская медсестра на 30-й неделе беременности лечила больных пациентов с COVID-19 и заболела сама. После этого медсестра оказалась вынуждена оставаться дома и лечиться самостоятельно, поскольку в США никому не рекомендуется обращаться к врачам.

«Рекомендуется остаться дома, пока ты совсем уже не начинаешь умирать. У нас совсем другой подход. Мы говорим: «Обращайтесь к врачам, сразу вызывайте скорую», — объяснила Симоньян.

Она добавила, что в американской системе здравоохранения работают в разы меньше врачей на душу населения, а вызвать скорую помощь могут позволить далеко не все граждане США. Кроме того, 60% смертей от заболевания, вызванного коронавирусом, приходится на темнокожее население, потому что оно беднее.

«Мы должны привыкнуть к мысли, что не просто не хуже, чем там, живем во многих аспектах, в том, что касается социального государства, а значительно лучше. И ровно этим объясняются наши цифры», — добавила Симоньян.

Ранее, напомним, ряд американских СМИ начали сообщать о том, что в России якобы неправильно ведут подсчет количества жертв COVID-19 или что число смертей от коронавирусной инфекции в российской столице и субъектах может быть выше, чем сообщает официальная статистика. Официальные лица отвергли подобные публикации, связав их появление с запуском дезинформационной антироссийской кампании.

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