Вашингтон, , 03:36 — REGNUM Наемники из частных военных компаний, базирующихся в Объединенных Арабских Эмиратах, летом 2019 года приезжали в Ливию для участия в военной операции, сообщает Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН.

Согласно докладу, целью ЧВК Lancaster 6 DMCC и Opus Capital Asset Limited FZE было проведение военной операции на территории Ливии. По его данным, эти компании должны были передать Ливийской национальной армии Халифы Хафтара вертолетами и беспилотниками.

Первый отряд численностью в 20 наемников под командованием Стива Лоджа прибыл в июне 2019 года в Ливию, однако уже спустя несколько дней покинул страну. Кто являлся заказчиком операции не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая вооруженные силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесли удар по позициям ЛНА маршала Халифы Хафтара. В результате удара были уничтожены два транспортных средства с 10 военными.

Читайте ранее в этом сюжете: Столкновения на юго-западе Триполи: погибли 10 военных ЛНА