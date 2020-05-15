Вашингтон, , 03:30 — REGNUM Недавние террористические атаки на роддом в Кабуле и похоронную процессию в провинции Нангархар в Афганистане совершила группировка «ИГ в Хорасане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил спецпредставитель США по республике Залмай Халилзад 14 мая на своей странице в Twitter

По словам Халилзада, такие оценки приводит американское правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в результате атак боевиков на родильный дом и похоронную процессию в Афганистане погибло не менее 60 человек.

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