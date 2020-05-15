Гавана, , 01:52 — REGNUM Решение американских властей включить Кубу в перечень стран, оказывающих недостаточное содействие Вашингтону в борьбе с терроризмом, назвал верхом цинизма президент Кубы Мигель Диас-Канель 14 мая в сообщении на своей странице в Twitter.

По словам кубинского главы, США вносят страну-жертву в «фальшивый список», а потом лгут и оскорбляют, оставляя вопросы, адресованные к ним, без ответов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая американские власти внесли Кубу, Венесуэлу, Иран, Сирию и КНДР в список государств, которые якобы недостаточно сотрудничают с Вашингтоном в сфере противостояния терроризму.

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