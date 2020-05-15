Москва, , 01:47 — REGNUM Публикацию агентства Bloomberg с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских» раскритиковал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР), передаёт 14 мая RT.

По мнению депутата, направленность статьи свидетельствует о том, что в США пытаются оправдаться перед собственными гражданами, обвиняя Россию и Китай в сокрытии какой-то информации о распространении коронавируса и связанной с этим эпидемиологической ситуации.

«США таким образом хотят показать гражданам, что у них ситуация не хуже, чем в других странах. Тем не менее, этот путь совершенно неконструктивный», — заявил Морозов.

Напомним, агентство Bloomberg в опубликованной статье сообщило, что в России якобы неправильно ведут подсчет количества жертв COVID-19.

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