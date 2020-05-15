Каракас, , 01:35 — REGNUM Вооруженные силы Венесуэлы задержали 39 дезертиров, пытавшихся перейти границу со стороны Колумбии, заявил венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес в эфире государственного телевидения.

«Мы задержали при попытке пересечения границы 39 дезертиров», — заявил он.

Ведомство предполагает, что дезертиры собирались принять участие в спецоперации по вторжению в Венесуэлу и свержению законного президента страны Николаса Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада призвал Совбед ООН провести обсуждение попытки вторжения на территорию Боливарианской Республики. Также он призвал Совет Безопасности организации признать попытку вторжения 3−4 мая актом агрессии.

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