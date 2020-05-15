Москва, , 01:05 — REGNUM Череда публикаций в западной прессе о ситуации с коронавирусом в России свидетельствует о начале дезинформационной кампании, написала 14 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

По её словам, направление новой кампании задал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявивший о том, что Россия и Китай стремятся изменить миропорядок, распространяя дезинформацию в условиях пандемии.

«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство «Блумберг» публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — заключила Захарова.

Напомним, агентство Bloomberg ранее сообщило в своей статье, что в России якобы неправильно ведут подсчет количества жертв COVID-19.

До этого в американской газете The New York Times вышла статья, в которой утверждалось, что число смертей от коронавирусной инфекции в российской столице и субъектах может быть выше, чем сообщает официальная статистика.

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