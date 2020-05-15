Брюссель, , 01:05 — REGNUM Для выяснения происхождения коронавируса нового типа необходимо провести независимое расследование, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель в своей статье в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Чтобы мы смогли лучше защититься от будущих пандемий, необходимо также провести независимое научное исследование происхождения этой пандемии», — заявил он.

Боррель также призвал Китай взять на себя ответственность, чтобы оказать помощь в расследовании причин возникновения пандемии коронавирусной инфекции соразмерно своему весу в мировом сообществе. Также он призвал КНР помочь облегчить экономическую ситуацию в развивающихся странах.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая итальянская газета La Repubblica обвинила Китай в сокрытии информации по распространению коронавируса нового типа. По ее данным, власти Китая якобы знали об инфекции еще летом 2019 года, но якобы заставляли медиков молчать и не пропускали информацию о новом коронавирусе в публичное пространство.

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