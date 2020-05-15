Киев, , 00:42 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении запрета на российские социальные сети на Украине, соответствующий документ 14 мая опубликован на сайте главы государства.

В соответствии с запретом, украинцам по-прежнему будут недоступны «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, «Яндекс» и другие сервисы.

Напомним, запрет на использование российских ресурсов был введён на Украине в 2017 году. Ранее бывший украинский президент Пётр Порошенко потребовал от Зеленского продлить санкции против российских соцсетей и телеканалов.

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