Ашхабад, , 00:30 — REGNUM В институте международных отношений министерства иностранных дел Туркмении сегодня, 14 мая, состоялась научно-практическая видеоконференция на тему превентивной дипломатии на примере Туркмении и Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИДа.

Участие в мероприятии, помимо туркменских и афганских чиновников и дипломатов, также приняли спецпредставитель генсека ООН Наталья Герман и директор Женевского центра политики безопасности Кристиан Дуссей.

Представители Организации объединенных наций отметили, что нейтралитет Туркмении стал весомым фактором в продвижении международных миротворческих усилий в регионе, в значительной степени влияет на региональную безопасность и континентальную стабильность.

В подтверждение своих слов они привели решение международного сообщества об открытии в 2007 году в столице Туркмении регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Туркестана.