Рига, , 00:06 — REGNUM В конце недели, 16 и 17 мая, на территории военного порта Лиепаи, невзирая на ещё действующий режим ЧС, пройдут военные учения 44 батальона 4 Курземской бригады национальной гвардии Zemessardze, сообщил портал Минобороны Латвии sargs.lv.

В ходе учений будут отработаны военные навыки и физическая готовность. Будут использованы имитационные взрывпакеты. Кроме того, командование Zemessardze предупредило об использование военным транспортом автодороги Лиепая — Шкеде. Военные заверили, что все требование медиков и меры безопасности в условиях пандемии будут соблюдены.