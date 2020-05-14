Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Соединенные Штаты рассматривают возможность возвращения Кубы в число стран-спонсоров терроризма, 14 мая сообщает агентство Reuters.

Информацию об этом сообщил агентству представитель администрации президента США Дональда Трампа. Чиновник отметил, что решение может быть принято до конца 2020 года.

В качестве возможного повода называются поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро и предоставление убежища членам колумбийской повстанческой группировки ELN.

Президент США Барак Обама исключил Кубу из списка государств-спонсоров терроризма, в который также входят Иран и Северная Корея, в 2015 году.

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