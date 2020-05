Вашингтон, , 23:47 — REGNUM Требование опровергнуть ложную информацию о смертности в России от COVID-19 поступило в редакцию газеты The New York Times, сообщили 14 мая в российском посольстве в США.

Соответствующее обращение направлено главреду газеты российским послом в Соединённых Штатах Анатолием Антоновым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, The New York Times, а вслед за ней и The Financial Times опубликовали информацию о том, что в России на 70% больше летальных исходов среди инфицированных коронавирусом, чем в данных российской официальной статистики.

