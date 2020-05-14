Вашингтон, , 23:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп официально внёс на рассмотрение Сената кандидатуру Кита Дейтона для назначения его на должность посла на Украине, сообщает 14 мая пресс-служба Белого дома.

«Кандидатура Кита Дейтона на должность чрезвычайного и полномочного посла Соединённых Штатов на Украине направлена в Сенат», — говорится в сообщении.

Напомним, Дональд Трамп 2 мая объявил о решении назначить новым послом на Украине руководителя «Германского фонда Маршалла США» (деятельность этой НПО признана нежелательной в России), генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона.

Ранее Дейтон работал военным атташе в посольстве США в России, владеет русским и немецким языками.

Предыдущий посол США на Украине Мари Йованович была отозвана с должности в мае 2019 года. По данным ряда американских СМИ, глава Белого дома добивался её увольнения ещё с апреля 2018 года. В течение последнего года интересы Вашингтона в Киеве представляют «временные поверенные».

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