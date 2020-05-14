Вашингтон, , 23:28 — REGNUM Поддержка венесуэльского президента Николаса Мадуро может дорого стоить Кубе, сообщает 14 мая Reuters.

По данным одного из представителей американской администрации, США могут снова внести Кубу в перечень стран, спонсирующих терроризм.

В частности, Куба, как заявляют в Вашингтоне, предоставила убежища лидерам повстанческой группировки «Армия национального освобождения» из Колумбии.

Кроме того, сам факт поддержки Гаваной Мадуро вредит её имиджу в глазах Вашингтона, поскольку нынешнего президента Венесуэлы в Штатах не признают.

Читайте также: За золото Каракаса. В США нашли новый повод к давлению на Иран

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США составили очередной список «неблагонадёжных» стран, куда попали и Куба, и Венесуэла.

Читайте подробнее: Госдеп США обвинил ряд стран в отказе от борьбы с терроризмом

Читайте ранее в этом сюжете: Куба осудила угрозы США в адрес Венесуэлы