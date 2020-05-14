Нарьян-Мар, , 23:15 — REGNUM Ненецкий окружной комитет КПРФ выступил против объединения Архангельской области и НАО. ИА REGNUM цитирует заявление коммунистов:

В Ненецком автономном округе началась кампания по вхождению региона в состав Архангельской области. Возглавили ее исполняющие обязанности глав этих субъектов федерации и примкнувшие к ним депутаты законодательных Собраний от «Единой России». В данной ситуации Ненецкий окружком КПРФ просто не может оставаться в стороне, так как затрагиваются жизненно важные интересы жителей НАО.

Первое, что вызывает настороженность и беспокойство — это скоропалительность и закрытость подготовки обсуждения вопроса об объединении двух регионов. Уже звучат заявления о якобы «предрешенности» и «неизбежности» этого процесса. При этом никто из высокопоставленных чиновников не назвал существенных причин, послуживших его отправной точкой.

Отрицательные последствия объединения двух регионов, в первую очередь для Ненецкого автономного округа, на наш взгляд, очевидны. Исторически округ, созданный в 1929 году по решению высшего органа советской власти — ВЦИК, неоднократно менял статус своих отношений с Архангельской областью, всегда сохраняя ту или иную степень самостоятельности. Сейчас предлагается лишить Ненецкий автономный округ статуса субъекта Российской Федерации, превратив его в муниципальное образование Архангельской области. Это приведет к существенным изменениям в экономической и социальной сфере, скажется существенным образом на жизни простых людей.

Округ как муниципальное образование утратит право на осуществление самостоятельной политики в социальной сфере, определяемой как федеральным законодательством, так и региональным. Если сейчас при начислении заработной платы и иных социальных выплат применяется районный коэффициент 1,8, который установлен в соответствии с окружным законом для бюджетников, то при вхождении НАО в состав Архангельской области потолок районного коэффициента составит лишь 1,5. На территории округа в настоящее время работают дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан («детей войны», ветеранов, многодетных семей), предусмотренных законодательством Ненецкого автономного округа и которых нет в Архангельской области.

Функции федеральных ведомств после объединения перейдут к соответствующим подразделениям в Архангельской области, а значит, решать значительную часть вопросов придется уже в Архангельске. Это особенно важно в вопросах недропользования. В результате утраты самостоятельности округ выпадет из государственной программы по поддержке коренных малочисленных народов, которая на сегодняшний день позволяет учитывать интересы коренного населения — ненцев, сохраняющих в основном или частично традиционный уклад жизни, самобытную культуру и язык; не просто поддерживающих, но и развивающих оленеводство и экотуризм.

Полного слияния округа и Архангельской области не произошло даже в нулевые годы, когда НАО удерживал лидерство в России по показателю валового регионального продукта на душу населения. Объединение регионов уже происходило в новейшей отечественной истории. Вхождение Эвенкийского автономного округа в состав и без того огромного Красноярского края привело к снижению уровня жизни населения на поглощенных территориях, неблагоприятной экономической и, как следствие, демографической ситуации, связанной с оттоком населения. Сократился объем инвестиций в регион, распределение финансовых потоков полностью стало зависеть от Красноярска. Такая же плачевная картина наблюдается и в других автономных округах, которые в середине нулевых также утратили свою самостоятельность.

Отношения между жителями Архангельской области и Ненецкого автономного округа всегда были добрососедскими. У нас много общего, но существенны и особенности развития территорий. Демографическая ситуация в Архангельской области не дает оснований считать, что жители Ненецкого автономного округа окажутся в результате его поглощения в лучших, более комфортных условиях, чем имеются при сохранении нынешнего статуса.

КПРФ всегда твердо заявляла о необходимости аккуратного отношения к интересам регионов и к государственной национальной политике. Мы последовательно выступаем против «зуда реформаторства», который одолевает отдельных политических деятелей и чиновников. Разрушать созданное десятилетиями проще, чем строить новое. Навязывать серьезные структурные изменения в регионах, не просчитав последствия — просто опасно. Мы уверены, что объединение может происходить только на основе более тесных интеграционных процессов в экономике, но не наоборот.

По данным ряда опросов, в округе более 70 процентов населения против навязываемой перекройки регионов, особенно проводимой ускоренными темпами, без объяснения ее необходимости, разумности, экономического эффекта и социальных последствий. Недопустимо искажение мнения населения или манипулирование им в процессе принятия столь важных решений, как слияние таких разных регионов.

Мы призываем представителей федерального центра, исполнительной и законодательной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа отказаться от скоропалительного принятия решения по данному вопросу, призываем внимательно изучить общественное мнение, осмыслить уже имеющийся опыт других субъектов Российской Федерации, предусмотреть как возможные, так и неизбежные негативные последствия объединения.

Мы заявляем, что не волевые решения и указания центра, а только позиция населения может быть основой для принятия решения о судьбе Ненецкого автономного округа. Мы поддерживаем жителей НАО и вместе с ними выступаем против присоединения, как противоречащего их интересам и ведущего к ухудшению социально-экономического положения.