Пекин, , 23:08 — REGNUM Министр национальной обороны КНР Вэй Фэньхэ провел телефонный разговор с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным. Стороны обсудили пути и способы взаимодействия военных ведомств в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает 14 мая Синьхуа.

Проинформировав коллегу об успешной борьбе с эпидемией в Китае благодаря руководству ЦК КПК и лично Си Цзиньпина, Вэй Фэньхэ отметил прогресс в двустороннем сотрудничестве.

«Вооруженные силы Китая готовы продолжать сотрудничать с армией Белоруссии и способствовать постоянному развитию контактов и взаимодействия в различных сферах», — подчеркнул китайский министр.

Белоруссия, по словам Хренина, намерена углублять всестороннее сотрудничество между армиями двух стран.

Напомним, что в Китае министерство обороны является политическим органом и подчинено Госсовету, в то время как высшим органом военного планирования и управления является Объединенный комитет начальников штабов, подчиненный Центральному военному совету (ЦВС) КНР.