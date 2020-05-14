Каракас, , 23:05 — REGNUM В преследовании танкеров, везущих нефть, обвинило США правительство Венесуэлы. Об этом 14 мая сообщил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в своём Twitter.

Арреаса заявил, что Вашингтон на фоне пандемии коронавируса занимается преследованием судов, перевозящих в Венесуэлу топливо и транспортирующих нефть.

Глава МИД назвал происходящее грубым нарушением международных законов и попранием прав граждан Венесуэлы. Кроме того, Арреаса сообщил, что Венесуэла будет собирать доказательства противоправных действий США для отправки в международный уголовный суд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США угрожает вводом новых ограничительных мер против Ирана за импорт топлива в Венесуэлу.

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