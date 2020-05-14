Москва, , 23:01 — REGNUM Мнимое несоблюдение Россией Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — американская пропаганда, в которую не верят и в США, сообщила 14 мая журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя заявление Маршалла Биллингсли, нового спецпредставителя американского президента по контролю над вооружениями, о том, что Москва не полностью выполняет СНВ-3 и что это — одна из причин, по которой Вашингтон не намерен продлевать договор, российский дипломат отметила следующее.

Опубликованное в американском СМИ интервью Биллингсли — это материал «на грани открытой пропаганды».

Захарова «Однако даже его составители вынуждены были признать, что наша сторона полностью соблюдает положения ДСНВ».

Биллингсли же своим высказыванием «фактически дезавуировал как своих собственных коллег, так и представителей других американских ведомств», связанных обязательствами по договору СНВ-3.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о выполнении Россией в полной мере СНВ-3 было сказано в обнародованном в прошлом месяце докладе Госдепа. Ещё раньше об этом заявлял представитель Госдепа Кристофер Форд.

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Напомним, интервью Биллингсли газете The Washington Time вышло 8 мая. Он заявил, что Россия нарушает почти все договора с США.

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