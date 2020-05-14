Москва, 14 мая 2020, 23:01 — REGNUM Мнимое несоблюдение Россией Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — американская пропаганда, в которую не верят и в США, сообщила 14 мая журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя заявление Маршалла Биллингсли, нового спецпредставителя американского президента по контролю над вооружениями, о том, что Москва не полностью выполняет СНВ-3 и что это — одна из причин, по которой Вашингтон не намерен продлевать договор, российский дипломат отметила следующее.
Опубликованное в американском СМИ интервью Биллингсли — это материал «на грани открытой пропаганды».
Биллингсли же своим высказыванием «фактически дезавуировал как своих собственных коллег, так и представителей других американских ведомств», связанных обязательствами по договору СНВ-3.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о выполнении Россией в полной мере СНВ-3 было сказано в обнародованном в прошлом месяце докладе Госдепа. Ещё раньше об этом заявлял представитель Госдепа Кристофер Форд.
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Напомним, интервью Биллингсли газете The Washington Time вышло 8 мая. Он заявил, что Россия нарушает почти все договора с США.
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