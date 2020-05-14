Москва, , 22:54 — REGNUM Трактовка российской помощи как пропагандистской операции является элементом информационной войны против России. Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, обвинившего Россию в том, что она «превратила помощь Италии в пропагандистскую операцию».

Йенс Столтенберг Håkan Dahlström

Напомним, что при этом Столтенберг заявил также, что он «мобилизовал НАТО, и союзники сделали много для того, чтобы помочь друг другу в борьбе с вирусом».

«Это очень похоже на фальсификацию истории Второй мировой войны, где нашу страну представляют оккупантом и агрессором. Однако, чтобы опровергнуть эту ложь, достаточно посмотреть кадры документальных хроник, которые запечатлели восторженный прием советских войск жителями европейских стран, освобожденных от фашизма.

То же самое и в отношении российской помощи Италии, якобы «пропагандистский» характер которой опровергают десятки тысячи благодарных отзывов простых итальянцев.

Россия оказалась практически единственной страной, протянувшей руку помощи Италии в трудное для нее время. «Переписать» историю недавних событий в нужном для себя русле у генсека НАТО не получится», — констатировала Панина.

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