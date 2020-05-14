Вашингтон, , 22:42 — REGNUM Британско-американская группа ударных ракетных кораблей, курсировавшая в Арктике у российских границ, покинула акваторию Заполярья, сообщает пресс-служба Шестого флота США.

Ударная корабельная группа в составе ракетных эсминцев ВМС США USS Roosevelt, USS Porter, USS Donald Cook, корабля снабжения USNS Supply и британского фрегата HSE Kent, а также одной атомной подлодки ВМС США, курсировала в Арктике, а также около пяти суток действовала в Баренцевом море вблизи морских границ России. и побережья Мурманской области РФ.

Группа оставалась в Арктике и после того, как ушла из Баренцева моря.

Как сообщало ИА REGNUM, эсминцы ВМС США USS Porter, USS Donald Cook и USS Roosevelt вооружены крылатыми ракетами Tomahawk, способными нести ядерные боезаряды.

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